0553 313 94 23

ABD'de tansiyon yükseldi! Binlerce kişi sokaklarda...

Amerika'da tansiyon yükseldi. ABD'nin çeşitli eyaletlerinden gelerek Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal acil durum" kararını protesto etti.

19 Şubat 2019 Salı 07:24
ABD'de tansiyon yükseldi! Binlerce kişi sokaklarda...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, Beyaz Saray önünde protesto edildi.

İnsan hakları kuruluşu "MoveOn" ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen protestoya, ABD'nin çeşitli eyaletlerinden çok sayıda aktivist katıldı.

Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle "ulusal acil durum" ilan etmesini "gücü kötüye kullanmak ve ABD Kongresini hiçe saymak" olarak tanımlayan protestocular, alınan karara tepkilerini duyurmak için Beyaz Saray önüne geldiklerini ifade etti.

Protestonun organizatörlerinden Darcy Regan, "ulusal acil durum" kararının ABD demokrasisine, Müslümanlara ve göçmenlere vereceği zarara dikkati çekerek, "Başkan tarafından ilan edilen ulusal acil durum kararına katılmıyor ve göçmen meslektaş ve arkadaşlarımızın yanında duruyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; göstericiler, ellerinde Trump maskotlarının yanı sıra "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Duvarı Trump'ın etrafına örün, bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Trump duvarda ısrarcı

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

16 eyaletten "ulusal acil durumun" kaldırılması için dava

ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

California eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet adına, Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun kaldırılması amacıyla dava açtı.

Becerra, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Başkan'ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin Amerikan halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız.'' dedi. 

Trump'ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletleri Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California oluşturuyor.

Kongrenin ABD Başkanı'nın sınıra duvar için istediği fonu onaylamaması üzerine federal hükümetin tekrar kapanmaması için ''yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle'' mücadeleyi gerekçe gösteren Trump, ulusal acil durum ilan etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda seçim kampanyası vaadi olan ''duvarın'' finanse edilmesi için ABD'nin güney sınırında ''insani kriz'' yaşandığı gerekçesini göstermişti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 07:24
  1. abd
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte trafik kazası
    1. Başkentte trafik kazası
    2. CHP'li başkanın kafasına silah dayadılar
    3. İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis..
    4. Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
    5. Sapkın kadın imam Türkiye'yi hedef aldı
    6. Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar...
    7. Bahçelievler'de korkutan patlama!
    8. Savcı düğmeye bastı... 11 ilde eş zamanl
    9. İzmir'de otomobil park halindeki..
    10. Suç örgütüne şafak baskını... 12 ilde..
    11. İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
    12. Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis..
    13. Bahçelievler'de korkutan patlama
    14. İstanbul'da yoğun sis
    15. ABD'de tansiyon yükseldi! Binlerce..
    16. Bursa'da yanan araca taşıma suyla..
    17. Adana merkezli 12 ilde dev operasyon:..
    18. Artık o otomobillerin ömrü bitiyor.....
    19. İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor
    20. "Tarihi öpücük" fotoğrafındaki ABD..
    21. Brexit Partisine 100 bin kayıt
    22. "Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de..
    23. Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri..
    24. İsrail askerleri Gazze'de 7..
    25. Yıkamaya verilen yorganın içinden para..
    26. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    27. Fransa DEAŞ'lı teröristlerin durumunu..
    28. 2019 yılı Yatırım Programı açıklandı
    29. Van'da 4 büyüklüğünde deprem
    30. İzmir’de bir eve pompalı tüfekli..
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü