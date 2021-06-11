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Teknoloji ABD'de tanıtıldı! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek
Teknoloji

ABD'de tanıtıldı! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek

ABD'de yüzde 100 elektrikle çalışan ilk uçan taksisi tanıtımı yapıldı. Saatte 240 kilometre hızla uçması beklenen Maker'ın, bir saat süren yolculuğu 5 dakikaya indirmesi hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 18:53:00 -
ABD'de tanıtıldı! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek

ABD'de Archer Aviation şirketi ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ı tanıttı. Tanıtımda uçan taksinin simülasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İki kişilik hava aracı saatte 240 kilometre hızla uçabilecek.

TRT Haber'in haberine göre, uçan taksi Maker'ın yoğun trafikte 60 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya kadar indirmesi amaçlanıyor.

30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak.

Henüz test aşamasında olan aracın 2024'e kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.

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