  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:46:28 -
ABD'de spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaptı

ANKARA (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor salonlarının açılmasını isteyen halk, adliye binası önünde spor yaparak protesto düzenledi.

"thecut.com"un haberine göre, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesini fırsat bilen yaklaşık 30 kişi, Florida eyaletindeki Clearwater şehrinde adliye binası önünde bir araya geldi.

Protestocu grup, adliye önündeki caddede şınav, mekik ve squat gibi vücut geliştirme hareketleri yaptı.

Eyalet Valisi Ron DeSantis, geçen hafta, kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılacağını ve birinci safha kapsamında sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurmuştu.

DeSantis, birinci safhada restoranların da yüzde 25 kapasitede çalışmak koşuluyla açılabileceğini açıklamıştı.

Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planı kapsamında spor salonlarının ikinci safhada açılması öngörülüyordu.

DeSantis, eyalette Kovid-19'un yayılmasını durdurmakta geç kalmakla suçlanıyordu.

Florida'da 40 bin 982 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgına bağlı 1735 ölüm gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı