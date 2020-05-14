ABD'de 'spor salonları açılsın' eylemi

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü sekizinci eyalet olan Florida'daki protestocular, "spor salonları açılmalı" çağrısında bulunarak eylem yaptı.

Clearwater şehrindeki bir grup Amerikalı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan spor salonlarının açılması için adalet sarayı binası önünde spor yaparak protesto düzenledi. Protestocu grup, adliye önündeki caddede şınav ve mekik gibi vücut geliştirme hareketleri yaptı. Koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediğini belirten grup, ekonominin canlanması ve spor salonlarının en yakın zamanda açılması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan ve spor salonu sahibi olan Travis Labazzo "Florida eyaletinde yaklaşık 6 bin 500 fitness şirketi var. Bu 6 bin lokasyonda yaklaşık 100 bin çalışanı var. Yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir yapıyoruz, bu da bordro vergilerinde yaklaşık 65 milyon dolar" dedi.

Labazzo ayrıca tüm çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını, 20 Mart'tan beri tüm salonların kapalı olduğunu belirtti ve valinin, neden bazı işletmelerin tekrar açmasına izin verip diğerlerine vermediğini anlayamadığını söyledi.

Spor salonlarını açın protestosunda bulunan Clearwater şehrinin sakinleri koronavirüs dinlemeyerek sahillere akın etmişti. Maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymayan binlerce Amerikalı deniz kenarında güneşlenmişti. Şehrin Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için normal yaşama giden yolun başlangıcı demiş ve ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.

Worldometers'a göre Florida'da 40 binin üzerinde pozitif koronavirüs vakası, 1750'nin üzerinde koronavirüse bağlı ölüm bulunuyor.