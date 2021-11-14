  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 762 bin 973’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 17:47:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973’e ulaştı.

California 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 105 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas​​​​​​'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 226 milyon kişiye ilk doz, yaklaşık 195 milyon kişiye ikinci doz, 28 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! İşte Türk SİHA'larının gizli gücü
Gündem

Mete Yarar açıkladı! İşte Türk SİHA'larının gizli gücü

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk SİHA'larının gizli gücünü ilk kez açıkladı. Mete Yarar, "Gökyüzünde uçan SİHA'ları karıştırabilmek..
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Casus aklama operasyonu! Nevşin, İsmail ve Cumhuriyet A.Ş. iş başında
Gündem

Casus aklama operasyonu! Nevşin, İsmail ve Cumhuriyet A.Ş. iş başında

İstanbul'da yakalanıp tutuklanan İsrailli casusları Cumhuriyet gazetesi ve Nevşin Mengü aklamaya kalkıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay