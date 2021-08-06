  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Su tüketimi artıyor! İstanbul'da korkutan artış
Burdur'daki orman yangınından güzel haber
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Hakkari’de eroin operasyonu
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 532 artarak 615 bin 347'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:07:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 444 bin 963'e ulaştı. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 532 artarak 615 bin 347'ye çıktı.

California, 4 milyon 18 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 201 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 694 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 691, Texas'ta ise 53 bin 538 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

193 milyon 199 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 637 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay