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Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 120 artarak 611 bin 12'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 17:19:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 90 bin 19 artışla 34 milyon 536 bin 402'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 120 artarak 611 bin 12 oldu.

California, 3 milyon 917 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 83 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 267 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 610, Texas'ta 53 bin 37 oldu.

163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 729 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 173 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 440 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 707 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 550 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 421 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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