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Dünya ABD'de son 24 saatte bin 708 kişi Covid-19'dan öldü
Dünya

ABD'de son 24 saatte bin 708 kişi Covid-19'dan öldü

Yeni tip Coronavirus salgınından son 24 saatte bin 708 kişinin ölmesiyle ölü sayısı 663 bin 970'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 19:52:00 -
ABD'de son 24 saatte bin 708 kişi Covid-19'dan öldü

ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 368 bini geçti. California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 982 binden fazla kişiye ilk doz, 179 milyon 289 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.



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