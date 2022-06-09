  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’de şokta! Askeri uçak düştü, ölüler var
Dünya

ABD’de şokta! Askeri uçak düştü, ölüler var

ABD’nin California eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:45:00 -
ABD’de şokta! Askeri uçak düştü, ölüler var

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinin 160 kilometre doğusunda yerel saatle 13.00 sıralarında deniz piyadelerini taşıyan askeri uçak düştü. ABD Deniz Piyadeleri sözcüsü Duane Kampa yaptığı açıklamada, kazada 5 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Kampa, kaza sonucu hayatta kalan askerler olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi.

Öte yandan, El Centro Donanma Hava Tesisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili verilen ilk bilgilerin doğru olmadığı ifade edilerek uçakta nükleer malzeme bulunmadığı kaydedildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23