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Dünya ABD'de şoke eden görüntü! Otomatik tüfekli kadın...
Dünya

ABD'de şoke eden görüntü! Otomatik tüfekli kadın...

ABD'nin San Francisco kentinde güpegündüz otomatik tüfek ile aracın camından sarkan kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:44:00 -
ABD'de şoke eden görüntü! Otomatik tüfekli kadın...

ABD'nin San Francisco kentinde bir kadının elinde otomatik tüfek ile arabanın camından sarktığı anlar şok etkisi yaşattı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler binlerce defa paylaşıldı.

ABD, gündüz vakti elinde otomatik tüfek ile aracın camından sarkan kadını konuşuyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan kadın gözaltına alındı. San Francisco'da çekilen görüntüler, kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

90 gün hapis talep ediliyor

Aynı habere göre, söz konusu kadın 11 Temmuz'da Barneveld ve McKinnon caddelerinde yasa dışı bir dublör sürüşü etkinliği sırasında bu şoke edici hareketi yaptı. Bu anı gösteren görüntüler ise San Francisco Trafik Güvenliği tarafından çevrimiçi olarak yayınlandı.

Eyalet yasalarına göre, söz konusu suç için 90 gün hapis talep ediliyor ve suça karışan otomobile el konuluyor.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Polis görüntülerdeki otomobile el koyduklarını duyurdu, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığını veya suçlanıp suçlanmadığını hakkında bir detay paylaşılmadı.

Yetkililer, ayrıca aracın çekilerek götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı. Olay kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Binlerce defa paylaşılan bu görüntüler viral oldu.

 

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