Sağlık ABD’de şok tablo: Yetişkinlerin yüzde 70’i artık obez sayılıyor
Sağlık

ABD’de şok tablo: Yetişkinlerin yüzde 70’i artık obez sayılıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de şok tablo: Yetişkinlerin yüzde 70’i artık obez sayılıyor

ABD’de yapılan kapsamlı araştırma, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin obez sınıfına girdiğini ortaya koyarken, vücut yağının hangi bölgede toplandığının sağlık risklerini belirlemede kilodan daha kritik olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, obeziteye bakış açısını kökten değiştirdi. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, daha önce yalnızca kilo üzerinden yapılan değerlendirmeler yetersiz kalıyor.

Yeni ölçütlerle birlikte ABD’de obez kabul edilen yetişkin oranı yüzde 40’tan yaklaşık yüzde 70’e çıktı.

Araştırma, Mass General Brigham bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütüldü ve 300 binden fazla kişinin verileri incelendi. Özellikle ileri yaş gruplarında obezite artışının çok daha belirgin olduğu aktarıldı.

Sorun sadece kilo değil

Çalışmanın yazarlarından, Mass General Brigham bünyesinde görev yapan endokrinoloji uzmanı Prof. Lindsay Fourman, sonuçların çarpıcı olduğunu belirterek “Zaten bir obezite salgını yaşadığımızı düşünüyorduk ama bu tablo beklediğimizden çok daha ciddi. Artık yalnızca kiloya değil, vücuttaki yağın nerede toplandığına bakmamız gerekiyor” dedi.

Araştırmada, bel çevresi gibi ölçümlerin sağlık risklerini daha net ortaya koyduğu ifade edildi. Özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın, kalp hastalıkları ve diyabetle doğrudan ilişkili olduğu vurgulandı.

Görünmeyen risk ortaya çıktı

Yeni tanıma göre, daha önce 'normal kilolu' sayılan birçok kişi artık risk grubunda yer alıyor. Bu kişilerin önemli bir bölümünde kalp hastalığı, diyabet ve erken ölüm riski daha yüksek çıktı.

Çalışmanın kıdemli isimlerinden Prof. Steven Grinspoon, “Kilo tek başına yeterli bir gösterge değil. Vücut yapısı, sandığımızdan çok daha belirleyici” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu bulguların obeziteye yönelik tedavi ve sağlık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

