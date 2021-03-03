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Dünya ABD'de skandal 'Erdoğan' reklamı!
Dünya

ABD'de skandal 'Erdoğan' reklamı!

FETÖ'cülerin ABD'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Lobi baskısıyla önce senatörlere, sonra da Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi, Erdoğan'ı şikayet ettiren FETÖ'cüler bu sefer de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panolarına, Erdoğan aleyhinde çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:51:00 - 2021-03-03 22:51:30

15 Temmuz'un ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin metropolü New York'un en işlek caddelerinden birin Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.

"Stop Erdoğan" ilanları

New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.

Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.

Arabalara ilan verdiler

FETÖ'cüler daha önce de benzer kara propaganda yönetimini uygulamış, New York'ta taksilerin üzerlerinde bulunan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ilanlara yer verilmişti.

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