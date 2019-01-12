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ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD yine bir silahlı saldırı haberi ile sarsıldı. New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 07:18
ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti. 

Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. 

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 07:18
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