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ABD'desilahlı saldırı: 5 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde meydana gelen olayda bir kişi bakımevine silahlı saldırı düzenledi. Olayda saldırgan dahil beş kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:27
ABD'desilahlı saldırı: 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Robstown kentinde bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Robstown polisi, saldırganın nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:27
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