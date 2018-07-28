ABD'desilahlı saldırı: 5 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Robstown kentinde bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Robstown polisi, saldırganın nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.