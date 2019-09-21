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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 20:13
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

CNN'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Güney Carolina'nın Lancaster kentinde Ole Skool isimli bir barda saldırganın etrafına ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan 8 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaçan saldırgan aranıyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:13
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