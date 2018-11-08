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ABD'de silahlı çatışma! 13 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 13 kişinin öldüğü bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
ABD'de silahlı çatışma! 13 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 123kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği öğrenildi. 

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Polisin saldırganı vırarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
  1. ABD
  2. ABD saldırısı
  3. California
  4. Los Angeles Times

YORUM YAZ

  • doğru söyleyenidoğru söyleyeni1 sa önce
    amberikanın içi de terörist kaynıyor demek ki. hani güvenli ve muhteşem ülke idi? kör kurşunla ölmek isteyen oralara gidebilir.
  • HaymanaHaymana1 sa önce
    mahlle catismasi olur böyle vakalar
  • KARADAĞLIKARADAĞLI2 sa önce
    Başta ABD Ordusu ve Başkanları olmak üzere tüm kafirlerin ve zalimlerin Rabbim kökünü kazısın inşallah.
  • mehmet önenmehmet önen5 sa önce
    ne olmus ki
  • cccccc5 sa önce
    Şimdi haberlerde şu konuşmalar geçer, Müslümansa terörist değilse akıl sağlığı bozuk.
  • Emrah ÖzbayEmrah Özbay5 sa önce
    Ne oldu neden çıktı çatışma
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