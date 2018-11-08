ABD'de silahlı çatışma! 13 ölü
ABD'nin California eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 13 kişinin öldüğü bildirildi.08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 123kişinin öldüğü bildirildi.
Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda en az 30 el ateş edildiği öğrenildi.
Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.
Polisin saldırganı vırarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.
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