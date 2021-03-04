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Dünya ABD'de silah lobilerine çalışmayan siyasetçiler de var
Dünya

ABD'de silah lobilerine çalışmayan siyasetçiler de var

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Senatör Tim Kaine ile Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, 1991 ve 2002 tarihli ABD'nin Ortadoğu'yu kana bulamasına izin veren tasarının geri çekilmesi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 00:53:00 -
ABD'de silah lobilerine çalışmayan siyasetçiler de var

ABD'li Demokrat Senatör Tim Kaine ile Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, Senatoya sundukları tasarı ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç kullanımının sınırlandırılmasını hedefliyor.

Kaine, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Geçen hafta Suriye'de yapılan hava saldırısı, yürütme erkinin savaş güçlerini artırmak istediğini gösteriyor. Kongre, yeni bir askeri eyleme onay vermemekle kalmalı, aynı zamanda artık gerekli olmayan savaş yetkilerini de kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaine, Joe Biden yönetiminin geçen hafta Suriye'de İran destekli milislere yönelik hava saldırısının Kongreye haber verilmeden yapılmasından duyduğu rahatsızlığı da yeniden dile getirdi.

1991 ve 2002'deki askeri güç kullanımı yetkilerinin artık bugünkü koşullarla örtüşmediğini kaydeden Kaine, 1974 tarihli Savaş Yetkileri Yasasının da güncellenmesini amaçladığını ifade etti.

Söz konusu yasalar eski Başkan Donald Trump'ın Kasım Süleymani'yi hedef aldığı saldırı sonrasında da gündeme gelmiş, Kongre üyeleri "bu tür askeri eylemin Kongre onayı olmaksızın yapılmasının yasa dışı olduğunu" savunmuştu.

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