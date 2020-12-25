ABD'de şiddetli patlama!

ABD'nin Nashville kenti, Noel sabahına şiddetli bir patlamayla başladı. Kent merkezinde park halindeki bir aracın infilak ettiği düşünülüyor.

AP'nin servis etttiği habere göre, bölgeden alev ve siyah dumanlar yükseliyor.

Kent yetkilileri, Noel sabahı gerçekleşen patlamaya park halindeki bir aracın sebep olduğunu tahmin ediyor. Nashville polisi patlamanın bir kaza olmadığını ve kasti bir olay değerlendirildiğini bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, patlamada ciddi şekilde yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.