ABD’de şiddetli fırtına

ABD’nin doğusunda bulunan eyaletlerde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. ABD Ulusal Hava Durumu tarafından yapılan açıklamada başkent Washington DC ve bölge eyaletlerde hortumun 21.00’a kadar etkili olacağı aktarıldı. Fırtınaların ardından oluşan hortumun 29. 5 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtilen açıklamada hortumların Tennessee’den New York’a yaklaşık 10 eyalette etkili olacağı ifade edildi. Özel bir hava durumu servisi ise fırtınalar hakkında uyarıda bulunarak, “Büyük dolular, güçlü kasırgalar ile kuvvetli rüzgârların zarar verme ve tahribat konusunda önemli bir tehdidi var” dedi.

Ülkenin Alabama, Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina, Maryland, Delaware, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Batı Virginia ve Virginia eyaletlerinde fırtına nedeniyle 1.1 milyon evde elektrik kesintileri yaşanırken, dün itibarıyla 2 bin 600 uçuş iptal edildi, 7 bin 900 uçuş da ertelendi.

2 kişi hayatını kaybetti

Güney Carolina eyaletindeki Anderson ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun şiddetli fırtınaların devirdiği bir ağacın altında kalarak hayatının kaybettiği, Alabama eyaletinin Florence ilçesinde de 28 yaşındaki bir adamın yıldırım çarpması sonucu öldüğü kaydedildi.