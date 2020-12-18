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Dünya ABD'de siber saldırının bilançosu artıyor
Dünya

ABD'de siber saldırının bilançosu artıyor

Siber korsanların ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da eriştiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 05:21:00 -
ABD'de siber saldırının bilançosu artıyor

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.

İki kurumun yetkilileri söz konusu siber saldırıya ilişkin brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatların gönderildiği belirtildi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmezken, korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği kaydedildi.

FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.
Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, "Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik." dedi.

ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının yanı sıra, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıklarının da Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen korsanların siber saldırılarına maruz kaldığı biliniyor.

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