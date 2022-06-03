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Dünya ABD'de sezonun ilk uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren...
Dünya

ABD'de sezonun ilk uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren...

ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve hızla ana karaya doğru ilerleyen bir kasırganın bu geceden itibaren Florida kıyılarında etkili olacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 21:48:00 -
ABD'de sezonun ilk uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren...

ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve hızla ana karaya doğru ilerleyen bir kasırganın bu geceden itibaren Florida kıyılarında etkili olacağı bildirildi.

Hava tahmin raporları yayımlayan AccuWeather'a göre Alex ismi verilen kasırga, Florida'nın tüm güney kıyılarını etkisi altına alacak ve saatte 8 santimetreye kadar yağışla bölgede sellere sebep olacak.

Meteorologlar da bu gece Florida'dan ABD ana karasına ulaşacak 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal kasırgasının, eyaletin güney kesimlerine 25 ila 38 santimetre yağış bırakacağı, sert rüzgarların hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği ikazını yaptı.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Güney Florida için tropikal fırtına merkezinin Florida'nın yaklaşık 640 kilometre güneybatısında olmasına rağmen şimdiden eyalette şiddetli yağmurlara yol açtığını, normal şartlarda cumartesi günü erken saatlerde ise yarımadayı terk edeceğini kaydetti.

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