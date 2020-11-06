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Dünya ABD'de seçim yarışı sürüyor! Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması
Dünya

ABD'de seçim yarışı sürüyor! Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması

ABD'de seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken Donald Trump ve Joe Biden'dan art arda açıklamalar geliyor. Trump, seçimlerde hile kullanıldığını söyleyerek 'sahtekarlığı durdurun' ifadelerini kullandı. Joe Biden ise son dakika yaptığı açıklamada, "Sayım bittiğinde kazanan biz olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Herkesten sakin kalmalarını rica ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 01:07:00 - 2020-11-06 01:10:43
ABD'de seçim yarışı sürüyor! Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü seçim sonuçlarına kitlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında geçen yarış, sokağa da yansıdı. İki rakibin karşılıklı açıklamalarının ardından halk sokağa döküldü. Silanlandığı söylenen ABD vatandaşları arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Durum böyleyken yarışı az bir farkla önde götüren Joe Biden'dan son dakika açıklaması geldi. Biden, "Sayım bittiğinde kazanan biz olacağımızdan şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

Biden'dan açıklama

Joe Biden yaptığı açıklamada, "Seçmenlerin iradesidir. ABD Başkanı'nı başka kimse seçmiyor. Her oy pusulası sayılmalıdır. Bunun olacağını göreceğiz. Bazen demokrasi dağınıktır bazen sabır gerektirir. İşlerin nerede olduğu konusunda kendimizi çok iyi hissetmeye devam ediyoruz. Sayım bittiğinde kazanan biz olacağımızdan şüphemiz yok. Herkesten sakin olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde hile iddiası

ABD'de son yılların en kaotik seçim süreci devam ederken Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor.
Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü.

Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.
270 delegeye ulaşan ismin başkan olmaya hak kazanacağı ABD'de halen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemleri devam ederken Demokrat aday Joe Biden'ın Trump karşısında 254'e 214 üstünlüğü bulunuyor.

Trump'ın ekibi dava açtı

Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını açıklamıştı.

Öte yandan kritik eyaletlerden Pensilvanya'da dava açan Cumhuriyetçiler, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti.

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