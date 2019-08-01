ABD'de savaş uçağı düştü! ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Donanmasına ait F/A-18E Super Hornet savaş uçağı düştü.

Amerikan Donanma Hava Kuvvetleri Komutanlığından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, uçağın Kaliforniya'nın China Lake bölgesinde donanmaya ait hava üssünde yapılan eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. Pilotun durumuna ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, acil müdahale ekipleri ve polis teşkilatının, askeri yetkililer olay yerine varana kadar gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

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