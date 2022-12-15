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Dünya ABD'de sanayi üretimi düştü
Dünya

ABD'de sanayi üretimi düştü

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:20:00 -
ABD'de sanayi üretimi düştü

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Piyasa beklentilerinin aksine azalan sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. ABD'de sanayi üretimi ekimde de yüzde 0,1 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de kasımda aylık bazda yüzde 0,6'lık azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puanlık azalışla yüzde 79,7'ye geriledi.

Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79,8 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 79,9 olarak kaydedilmişti.

Analistler, artan faiz oranları ile fiyatların talebi baskılaması sonucu sanayi üretiminin düştüğünü belirtti.

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