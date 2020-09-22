ABD'de protestocular ABD bayrağını yaktı
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestoda ABD bayrağı ateşe verilirken dükkanlar da yağmalandı.
ABD'nin Oregon eyaletinde hemen hemen her gece meydana gelen ayaklanmalar hız kesmiyor. Portland'da yaklaşık 100 kişilik gösterici grubu dükkanları yağmaladı.
Hızını alamayan göstericiler Amerikan bayraklarını yaktı ve sürücüleri taciz etti.
Portland Polisi yaptığı açıklamada, yağmalanan işletmeler arasında bir banka, bir restoran ve bir Starbucks kahve dükkanı olduğunu söyledi.