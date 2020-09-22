  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de protestocular ABD bayrağını yaktı
Dünya

ABD'de protestocular ABD bayrağını yaktı

ABD'deki ırkçılık karşıtı protestoda ABD bayrağı ateşe verilirken dükkanlar da yağmalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 04:04:00 -

ABD'nin Oregon eyaletinde hemen hemen her gece meydana gelen ayaklanmalar hız kesmiyor. Portland'da yaklaşık 100 kişilik gösterici grubu dükkanları yağmaladı.

Hızını alamayan göstericiler Amerikan bayraklarını yaktı ve sürücüleri taciz etti.

Portland Polisi yaptığı açıklamada, yağmalanan işletmeler arasında bir banka, bir restoran ve bir Starbucks kahve dükkanı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü
Dünya

Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü

Suriye'nin kuzeyinde devriye atan Rus askeri polis zırhlısından YPG'li teröristler çıktı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı