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Aktüel ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy henüz seçim merkezlerine ulaşmadı
Aktüel

ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy henüz seçim merkezlerine ulaşmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:09:15 -
ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy henüz seçim merkezlerine ulaşmadı

ANKARA (AA) - ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların önemli bir bölümünün henüz seçim merkezlerine ulaşmadığı bildirildi.

New York Post gazetesindeki habere göre, ABD Posta Servisi (USPS), başkent Washington'daki federal mahkemeye yaptığı bildirimde, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümünün henüz sandıklara ulaşmadığını belirtti.

USPS'nin mahkemeye ilettiği istatistiklere göre, posta yoluyla kullanılan oylardan, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindekilerin yüzde 33,7'si, Georgia eyaletinin Atlanta kentindekilerin yüzde 17,9'u, Michigan eyaletinin Detroit kentindekilerin yüzde 21,1'i, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentindekilerin yüzde 27,1'i ve Wisconsin eyaletinin Lakeland kentindekilerin yüzde 23,2'si seçim gününde teslim edilemedi.

Seçim günü teslim edilen posta oylarının yüzde 6,7'sinin işleme koyulmadığı da kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede posta yoluyla yaklaşık 65 milyon oy kullanılmıştı.

Henüz sonuca yansımayan oyların, adaylar arasında yakın rekabete sahne olan kritik eyaletlerdeki sonucu etkileyebileceği belirtiliyor.

- Henüz her 2 aday da yeterli delegeye ulaşamadı

Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde, henüz her 2 aday da Beyaz Saray için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşamadı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump şu anda ülke genelindeki oyların 48,1'ini alırken Biden yüzde 50,2 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sonuç açıklanan eyaletlerde Biden 238 delege sayısına ulaşırken Trump 213 delegeyi hanesine yazdırdı.

Toplam delege sayısı 87 olan Pensilvanya, Michigan, Wisconsin, Kuzey Carolina, Georgia, Nevada, Arizona ve Alaska eyaletlerinde halen oy sayımı devam ediyor.

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