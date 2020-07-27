ABD'de polis şiddetine karşı devam eden protestolarda 1 kişi vuruldu

ATLANTA (AA) - ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde, ırkçılık ve polis şiddetine karşı devam eden protestolarda 1 kişi vuruldu.

Emniyet yetkilileri, Denver'in banliyösü Aurora'da bir kişinin aracını protestocuların üzerine sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, bunun ardından protestoculardan birinin, bir kişiyi silahla vurarak yaraladığını ifade etti.

Yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, olayla ilgili başka detay paylaşmadı.

Yaralının, aracı kalabalığa süren kişi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca yetkililer, göstericilerin mahkeme binasına "büyük zarar" verdiğini duyurdu.

- Louisville protestolarında ağır silahlı siyahi milisler

ABD basınındaki haberlere göre, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde hafta sonu polis şiddetine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, siyahilerden oluşan ağır silahlı bir grup yürüyüş yaptı.

Söz konusu grubun, "Şakası Olmayanlar Koalisyonu"nun (NFAC) üyeleri olduğu öğrenildi.

Siyah paramiliter giysiler giyen ve yarı otomatik tüfekler ile av tüfekleri taşıyan milisler, martta evinde polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor için adalet istedi.

Bu arada polis, milislerin bölgedeki başka silahlı bir grupla karşı karşıya gelmesine engellemek için yolları çitle ayırdı.

BBC'nin haberine göre, siyahi milislerden birinin yanlışlıkla silahını ateşlemesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin birçok kentinde hafta sonu polis şiddeti ve ırkçılık protesto edilmişti.

- George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

- Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki Afro-Amerikalı Breonna Taylor, mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken ölmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.