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Dünya ABD'de polis şiddeti devam ediyor
Dünya

ABD'de polis şiddeti devam ediyor

ABD'nin Chicago kentinde polisten kaçarken vurulan 13 yaşındaki Adam Toleda isimli gencin kurşunlanması polis şiddetini tekrar hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 05:35:00 -
ABD'de polis şiddeti devam ediyor

Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine "Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!" şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.

Olayın Chicago'nun Little Village mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki Adam Toleda olduğu belirtildi.Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda'nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Toleda ailesinin avukatı Adeena Weiss Ortiz ise videoda Adam Toleda'nın polisin "Dur ve ellerini havaya kaldır." emirlerine uymaya çalışırken göğsünden vurulduğunun görüldüğünü savundu.

Toleda'yı vuran polisin 34 yaşındaki Eric E. Stillman olduğu ve olaydan sonra 30 günlük idari izne ayrıldığı kaydedildi. Toleda'nın vurulma anı videosunun gösterilmesi sosyal medyada polis şiddetine yönelik büyük tepki çekerken Belediye Başkanı Lightfoot, olay nedeniyle vatandaşlara "sakinlik ve barış" çağrısında bulundu.

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