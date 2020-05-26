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Dünya

ABD’de polis dehşeti

ABD’de polisler dolandırıcılık şüphesiyle yakaladığı suçluyu boğarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:47:00 -
ABD’de polis dehşeti

ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca Nefes alamıyorum sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra tıbbi problemden dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde Tıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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