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Aktüel ABD'de polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanması için 20 bin dolar ödül
Aktüel

ABD'de polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanması için 20 bin dolar ödül

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:49:08 -
ABD'de polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanması için 20 bin dolar ödül
NEW YORK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi temin edenlere 20 bin dolar ödül verileceği açıklandı.
New Jersey Valisi Phill Murphy, 15 Eylül'de evlerinde izinli olan polis çifte yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Murphy, "Bu iğrenç eylemin sorumlularını bulmalı ve onları adalete teslim etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 3 kişi olduğu zannedilen saldırganların yakalanmasına ve yargılanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi temin edenlere 20 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Camden İlçe Polis Departmanından yapılan açıklamada, polis çift yeni doğan bebekleriyle evlerindeyken, sokaktan geçen bir araçtan 7 el ateş açıldığı ve 6 kurşunun eve isabet ettiği kaydedilmişti.

Polis çift, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Öte yandan, geçen hafta sonu, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polisin ağır yaralandığı belirtilmiş, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Polisler şayet ölürse, katil hızlı bir yargılamayla idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullanmıştı.

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