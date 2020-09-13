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Dünya ABD'de polis aracına saldırı! Trump idam istedi
Dünya

ABD'de polis aracına saldırı! Trump idam istedi

ABD-Los Angeles'da polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polisin ağır yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:52:00 -
ABD'de polis aracına saldırı! Trump idam istedi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'da polis aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polisin ağır yaralandığı bildirildi.

Los Angeles Şerifinin ofisi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırı anını gösteren bir görüntü paylaştı ve biri kadın iki polisin yaralandığını açıkladı.

Görüntüde siyah giyimli bir şahsın polisin devriye aracına yaklaşarak araca ateş ettiği görüldü.

Polis Departmanından gerçekleştirilen açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye ulaştırıldıkları ifade edildi.

Yaralı polislerin durumlarının ise kritik olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Trump'tan idam çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, polislerin ölmesi durumunda, katil için hızlı bir yargılama ile idam cezası verilmesi gerektiğini, bunu durdurmanın başka bir yolu olmadığını belirtti.

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