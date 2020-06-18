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Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:07:17 -
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda toparlandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda 27,5 seviyesine yükselerek toparlanma kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, haziran ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 70,6 puanlık artışla 27,5'e yükseldi.

Bu dönemde güçlü bir toparlanma gösteren endekse ilişkin piyasa beklentisi, eksi 23 değerini alması yönündeydi.

Endeks, mayısta ise eksi 43,1 seviyesinde gerçekleşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından itibaren izlediği negatif seyrini sürdürmüştü.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi 42 puanlık artışla 16,7'ye, sevkiyat endeksi 56 puanlık artışla 25,3'e ve istihdam endeksi 11 puan artarak eksi 4,3'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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