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Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı! 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla artış var
Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı! 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla artış var

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes haftalık verş yayımladı! Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 9 adet artışla 622'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 12:02:00 - 2022-11-12 12:07:09
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı! 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla artış var

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 168 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 93,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 95,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 88,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Brent petrol fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 12 Kasım Cumartesi akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Brent petrol fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 12 Kasım Cumartesi akaryakıt fiyatları

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Brent petrol fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 12 Kasım Cumartesi akaryakıt fiyatları

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