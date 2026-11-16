ABD’de peş peşe krizler yaşanıyor! Bu kez bankacılık sektörü alarm veriyor…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de geçtiğimiz günlerde hava ulaşımının durmasının ardından bir kriz de bankacılık sektöründe patlak verdi. Ülkede JP Morgan Chase, Bank of America ve US Bank gibi çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşanıyor.
ABD’de geçtiğimiz günlerde hava ulaşımında yaşanan aksaklıkların ardından bu kez bankacılık sektöründe erişim sorunu gündeme geldi. JPMorgan Chase, Bank of America ve U.S. Bank başta olmak üzere çok sayıda bankanın hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
BANKALARDA ERİŞİM SORUNU
Ülkede çok sayıda banka müşterisinin hesaplarına ve dijital bankacılık hizmetlerine erişmekte güçlük çektiği belirtildi. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.