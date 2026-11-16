ABD’de peş peşe krizler yaşanıyor! Bu kez bankacılık sektörü alarm veriyor…

ABD’de geçtiğimiz günlerde hava ulaşımında yaşanan aksaklıkların ardından bu kez bankacılık sektöründe erişim sorunu gündeme geldi. JPMorgan Chase, Bank of America ve U.S. Bank başta olmak üzere çok sayıda bankanın hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

BANKALARDA ERİŞİM SORUNU

Ülkede çok sayıda banka müşterisinin hesaplarına ve dijital bankacılık hizmetlerine erişmekte güçlük çektiği belirtildi. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.