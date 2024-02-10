ABD'de özel jetle otomobil çarpıştı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet otoyola inmeye çalışırken bir araca çarpıp alev aldı.

Florida eyaletinde Bombardier Challenger 600 serisi özel bir jet, iddiaya göre otoyola inmeye çalışırken bir araca çarptı. Uçak, çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası otoyolun güneye giden tüm şeritler kapatıldı. Bölgede trafik durma noktasına gelirken, uçağın yandığı anlar sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.



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Öte yandan uçak kazasıyla ilgili ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.