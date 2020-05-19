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ABD'de otomotiv sektörü üretime başladı

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ABD'de otomotiv sektörü üretime başladı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle üretimlerine büyük ölçüde ara veren otomotiv sektörü, yaklaşık 2 ayın ardından üretime başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:13:00 -
ABD'de otomotiv sektörü üretime başladı

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede 130 bini aşkın otomotiv sektörü çalışanı bugün iş başı yaptı.

Ford, Fiat Chrysler ve General Motors gibi sektörün önde gelen üreticileriyle tedarikçileri, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle üretim merkezlerini yeniden açarak faaliyete başladı.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki üretim ve faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi. Açıklamada, şirketin sağlık muayenesi, kişisel koruyucu ekipman ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere çalışanların güvenliği ve sağlığı için önlemler aldığı kaydedildi.

Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada da şirketin 12 bin çalışanının işlerine geri döndüğü ve üretimin yeniden başladığı aktarıldı.

Söz konusu şirketlerin üretimlerine yeniden başlamasıyla borsadaki hisseleri de yükseliş kaydetti. General Motors'un hisseleri bugün yüzde 9, Fiat Chrysler'in hisseleri yüzde 7,3 ve Ford'un hisseleri yüzde 6,7 oranında arttı.

Ford, General Motors ve Fiat Chrysler, mart ayında, Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle, Kuzey Amerika'daki üretimlerine ara vereceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın da bugün üretimine yeniden başlaması için California yönetimiyle geçen hafta anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

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