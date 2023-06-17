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Dünya ABD'de ortalık savaş alanına döndü
Dünya

ABD'de ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2023-06-17 23:37:13 - 2023-06-17 23:37:12
ABD'de ortalık savaş alanına döndü

ABD’nin Maryland eyaletinde bir yolcu otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinin merkezinde bulunan West Mulberry Caddesi'nde bir otobüs önce bir araca daha sonra da bir apartmanın önünde duran başka araca çarptı. Kazada otobüs sürücüsü dahil 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen yardım ekipleri otobüsün içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralıların durumunun iyi olduğu aktarılırken kaza için soruşturma başlatıldı.

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