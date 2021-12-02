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Dünya ABD'de Omicron vakası sayısı artıyor
Dünya

ABD'de Omicron vakası sayısı artıyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişinin, ülkede Koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan ikinci kişi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:07:00 -
ABD'de Omicron vakası sayısı artıyor

ABD'de Minnesota Halk Sağlığı departmanı, ismi açıklanmayan erkek hastanın aşılı olduğunu ve virüsü hafif semptomlarla atlattığını açıkladı.

Söz konusu kişinin, 19-21 Kasım'da New York’a seyahat ettiği ve Javit Center'daki bir fuara katıldığı bilgisi de paylaşıldı.

"Aşılama devam ettiği sürece alarma geçmeye gerek yok"

New York Valisi Kathy Hochul, bugün düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantı vakalarının er veya geç eyalette görülmesini beklediklerini söyledi.

Hochul, Omicron varyantına hazırlıklı olduklarını kaydederek, COVID-19 aşılamaları devam ettiği sürece aşırı şekilde alarma geçmeye gerek olmadığını dile getirdi.

İlk vaka California'da

ABD'de Omicron varyantına ilk kez dün California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmış, söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiği ve 29 Kasım'da testinin "pozitif" çıktığı kaydedilmişti.

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