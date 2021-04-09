  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de ölü sayısı 560 bini aştı
Dünya

ABD'de ölü sayısı 560 bini aştı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1009 artarak 560 bin 127'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 17:39:00 -
ABD'de ölü sayısı 560 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 744 artarak 31 milyon 3 bin 585'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1009 artarak 560 bin 117'ye yükseldi.

California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 279 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 345 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 206 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur
Medya

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor. Turanşah karakteri Sultan Melikşah’ı zorlamaya gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay