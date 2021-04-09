ABD'de ölü sayısı 560 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 744 artarak 31 milyon 3 bin 585'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1009 artarak 560 bin 117'ye yükseldi.

California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 279 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 345 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 206 binden fazla ölümle Meksika izliyor.