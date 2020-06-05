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Dünya

ABD'de öldürülen siyahi için Merkel'den açıklama: Bizde de ırkçılık var

ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ne yazık ki Almanya’da da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:10:00 -
ABD'de öldürülen siyahi için Merkel'den açıklama: Bizde de ırkçılık var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman devlet televizyonu ZDF’de katıldığı bir programda, Almanya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinin yanı sıra ABD’de düzenlenen George Floyd protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolara değinen Merkel, “George Floyd’un öldürülmesi ve ırkçılık gerçekten çok kötü bir şey. Bu ABD toplumunu oldukça kutuplaştırdı” dedi.

Irkçılığın göz ardı edilmemesi gereken bir şey olduğunun altını çizen Merkel, “Irkçılık geçişte de vardı, günümüzde de var. Ne yazık ki Almanya’da da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" cevabını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

serdar

1200 odalı sarayı,yüzlerce arabası ve koruması olmayan hatta özel uçakları olmayan merkelin itibarı olmaz,gelsinde itibarlı nasıl olunur bizimkilerden öğrensin.
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