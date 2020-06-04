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ABD'de öldürülen George Floyd için İstanbul'da sokağa indiler

ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd için İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde eylem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:11:00 -
ABD'de öldürülen George Floyd için İstanbul'da sokağa indiler

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup eylem yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Burcugül Çubuk "ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ayaklanma 10 gündür devam ediyor. Floyd, ırkçı bir polis tarafından boğularak öldürüldü ve son sözleri 'Nefes Alamıyorum' oldu. Minneapolis'te başlayan ayaklanma ABD'nin bütün eyaletlerine yayıldı ve halklar Beyaz Saray önüne kadar geldiler. Floyd'un polis tarafından katledilmesi, sömürgeci Avrupalıların kıtaya adımlarını attıkları andan itibaren daha fazla sermaye biriktirmek için yerli halkları köleleştirmeleri ile başlayan kanlı tarihim devamı, bardağı taşıran son damlaydı. George Floyd, ABD'de polisin beyaz olmayan herkese ve özellikle göçmenlere yönelen ırkçı şiddetinin simgesi oldu. Irkçılık karşıtı olarak başlayan ayaklanma, bu gerçekliği aşarak ırkçılığı üreten ve besleyen kapitalizme yöneldi. Halk yaşamsal ihtiyaçları için kamulaştırma eylemleri yapıp, kurduğu komünlerle bunların halka eşit dağıtımını sağlarken bir yandan da sermaye birikiminin simgelerine ve onu koruyan polis merkezi gibi binalara yönelerek hedefinin intikam değil sistemin kendisi olduğunu gösteriyor" dedi.

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Yorumlar

celalilkaya

ş...sızler bır zamanlar turbanlı kızlar unıversıte kapılarında aglatılırken ınım ınım ınletılırken sıvasda okul bırıncısıne hakkı verılmezken nerdeydınız gavur hayranları hıc samımı degılsınız turk halkı bunu yemez sızın ıç yuzunuzu bılıyoruz .....suzlar turk dısı guruhlar
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Sahin

Toplananlar kim?intihar orucu tutanlarin kardeslerimi.yani bizim cakma,balon solcular.suratlarina bak anlarsin ne mal olduklarini.üstlerine hic bir sey oturmuyor.ne solculuk ne kemalistlik,ne hic bir sey.
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