ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda ABD'de yaşanacaklara ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulunuyor.
ABD'de Başkan Donald Trump’ın çağrısıyla yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini ilk fark edenlerden biri stratejist Abdullah Çiftçi'ydi.
2018 yılında katıldığı bir televizyon programında ABD'de yaşanacaklara ilişkin öngörülerde bulunuyor.
Doların yerine kripto paraların devreye sokulacağını, BM'nin Avrupa'ya taşınacağını ileri süren Çiftçi, 2020'de sürecin hızlanacağını küreselcilerin kazanacağını, ulusalcı Trump'ın ise bu savaşı kaybedeceğini söylüyor.