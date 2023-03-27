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Dünya ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-03-27 20:23:00 -
ABD’de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir okula düzenlene silahlı saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Nashville'deki kiliseye ait okula silahlı saldırı düzenlendi. Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi Sözcüsü John Howser, saldırının ardından hastaneye getirilen 3 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nashville İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “33 Burton Hills Bulvarı’ndaki Covenant Okulu’nda aktif bir saldırgana yanıt veriyoruz. Birden fazla hastamız olduğunu doğrulayabiliriz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, okul bölgesindeki tetikçi durumunun aktif olduğu aktarılarak, velilerden okula gelmemeleri ve oluşturulan yeniden buluşma alanına gitmeleri istendi.

Nashville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, 33 Burton Hills Bulvarı’ndaki okula silahlı saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırganın nasıl öldüğü veya kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı olduğu ve 6'ıncı sınıfa kadar eğitim verdiği belirtildi.

 
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