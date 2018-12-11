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ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri, B61-12 nükleer serbest düşüşlü bombasının yeni Kuyruk Güdüm Kiti takımının üretiminine başlanacağını duyurdu.

11 Aralık 2018 Salı 12:54
ABD'de nükleer bombayla ilgili flaş gelişme!

ABD Hava Kuvvetleri Nükleer Silahlar Merkezi, B61-12 nükleer serbest düşüşlü bombasının yeni Kuyruk Güdüm Kiti takımının üretiminin başlangıcını resmen onayladı.

Program ofisi, 27 aylık bir test programının 11 aydan kısa bir sürede tamamladığını açıkladı. Hızlandırılmış programın risk azaltma stratejileri içerirken, geliştirme maliyetlerinde 280 milyon doların üzerinde tasarruf sağladı.

Yeni kuyruk kiti takımını Boeing üretiliyor

Güncellenmekte olan versiyon GPS kılavuzuna sahip olacak ve ABD ve NATO üyeleri gibi müttefik ülkelerdeki çoğu standart savaş ve bombardıman uçağına monte edilebilecek.

(C4Defence)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:54
  1. ABD
  2. nükleer bomba

YORUM YAZ

  • buratburat20 dk önce
    Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Bu bombalar yine müslümanların başında patlayacak! Bunlar alçak bunlar katil!!!! Yanmış kavrulmuş cesetler gözümün önüne geliyor.Bu bombayı yapan elbet kullanır.Bir de dünyaya gözdağı veriyor açıklama yaparak.
  • DarthSidiousDarthSidious52 dk önce
    Nükleer bombalarda nokta atışı o kadar önemli değil neden böyle bir şey yapıyorlar acaba? Düştüğü yerde 5-10 km çapında taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmıyor zaten nokta atışı yapsan ne yapmasan ne saçma geldi bana.
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