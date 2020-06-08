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Aktüel

ABD’de nehirde kaybolan Türk’ün cesedi bulundu

ABD’de geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile Navesink Nehri’ne balık tutmak için açılan ve ardından kaybolan Türk’ün cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:52:25 -
ABD’de nehirde kaybolan Türk’ün cesedi bulundu

ABD’de geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile Navesink Nehri’ne balık tutmak için açılan ve ardından kaybolan Türk’ün cesedine ulaşıldı.


ABD’nin New Jersey eyaletinin Middletown Monmouth bölgesindeki Navesink Nehri’nde balık tutmak için arkadaşı Mustafa Ekiz ile açılan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Nedim Aksoy bindiği botun alabora olması sonucu kaybolmuştu. Polis bugün Aksoy’un cansız bedenine ulaştı.


Rumson polisi tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde balık tutmak için nehre açılan Aksoy’un cesedinin bulunduğu ve yapılacak otopsinin ardından Aksoy’un cenazesinin ailesine teslim edileceği duyuruldu. Polis, ABD’deki işlemlerin ardından Aksoy’un cenazesinin Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.

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