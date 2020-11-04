ABD iki partili sistem | ABD 59. başkanını seçiyor. ABD başkanı olabilmek için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD’de binlerce kişi posta yoluyla oy kullandı. Seçimlerin sonuçlarını merak edenler sık sık internette yeni başkanını kim olduğunu araştırıyor. ABD seçimini yakından takip edenler ayrıca neden iki partinin bulunduğunu da bilmek istiyor. Peki, iki partili sistem nedir?

ABD de neden iki parti var?

Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede iki partili sistem uygulanıyor. İki partili sistem oy hakkı bulunanların iki büyük parti arasında seçim yaptığı ve kazananın mecliste çoğunluğu sağlayarak iktidara geldiği bir sistemdir. İki partili sistemde iki büyük parti dışında, diğer partilerin iktidara gelebilme güçleri çok uzun bir zaman boyunca kaybolmuştur. İktidar genellikle iki parti arasında el değiştirmekte ve bir parti her zaman parlamentoda çoğunluğu temsil ettiğinden siyasal istikrara imkan vermektedir.