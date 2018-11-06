ABD'de Müslüman siyasetçilerin sayısında patlama! 2000 yılından sonraki en yüksek seviye

ABD, 'son yılların en kritik ara seçimleri' olarak gösterilen Kongre ara seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana giderek artan iç siyasi tartışmalar, bugün yapılacak ara seçimleri daha da önemli hale getirdi.

Obama sahaya indi

Bu ara seçimler ABD'yi o kadar kritik bir dönemece getirdi ki, eski başkan Obama bile, eski başkanların siyasetten uzak durma geleneğini bir kenara bırakarak Trump'a karşı Demokrat Parti kampanyasını desteklemek için sahaya indi.

ABD'de Somali kökenli eyalet milletvekili İlhan Ömer, Demokrat Parti'nin Minnesota eyaletinde yapılan Temsilciler Meclisi ön seçimini, Filistin asıllı Raşide Tlaib, Demokrat Parti'nin Michigan eyaletinde Senato adaylığı için yaptığı ön seçimi kazanmıştı.

Görsel: NYT

Müslüman adaylar en yüksek seviyede

Bugünkü ara seçimlerde Müslüman adayların sayısının da önceki dönemlere göre ciddi artış gösterdiği ve 2000 yılından sonraki en yüksek seviyesine ulaşıldığı ifade ediliyor.

Amerikalı Müslümanların siyasete katılımını artırmayı hedefleyen JETPAC (Adalet Eğitim Teknolojisi Siyasi Savunuculuk Merkezi), 110 civarında Amerikalı Müslümanın ülke genelindeki çeşitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlarda aday olduğunu, bunlardan 40'ının ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandığını açıkladı.

JETPAC, bu adaylardan 5'inin Temsilciler Meclisi, 7'sinin parti il başkanlığı, 14'ünün eyalet meclisi, 11'inin belediye, 2'sinin yargı ve son olarak Temsilciler Meclisi üyesi olan Keith Ellison'un ise Minnesota eyaleti Başsavcılığı için yarıştığını kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak