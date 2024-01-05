ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı
ABD'de iki metro treninin çarpışması sonucu en az 24 kişi yaralandı.
ABD'de iki metro treninin çarpışması sonucu en az 24 kişi yaralandı.
Kaza, New York kentindeki Upper West Side bölgesinde meydana geldi.
İki metro treninin çarpışması sonucu en az 24 kişi yaralandı.
Kaza sonrasında yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
Trenlerin hızlarının düşük olduğu, bu nedenle yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Tren güzergâhlarındaki hizmetlerin askıya alındığı belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)