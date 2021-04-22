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Dünya ABD'de metro istasyonu bombacısı hakkında karar
Dünya

ABD'de metro istasyonu bombacısı hakkında karar

ABD'de Times Meydanı metro istasyonunda 3 yıl önce boru tipi bombayla saldırı gerçekleştirmek isteyen Bangladeş asıllı Akayed Ullah, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 21:40:00 -
ABD'de metro istasyonu bombacısı hakkında karar

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı metro istasyonunda 3 sene önce boru tipi bombayla saldırı gerçekleştirmek isteyen Bangladeş asıllı Akayed Ullah, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Manhattan Federal mahkemede görülen davada 31 yaşındaki Ullah, hakim Richard J. Sullivan tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ullah, mahkemede eyleminden dolayı pişman olduğunu ifade ederek, “Yaptığım çok yanlıştı, gerçekten çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini desteklemiyorum.” diye konuştu.

Avukatı Amy Gallicchio, Ullah’ın kişisel bir kriz sonucu böyle bir eyleme kalkıştığını, daha önce yasalara uygun ve barış içinde yaşadığını söyleyerek, en fazla 35 yıl hapis cezası hak ettiğini savunmuştu.

Akayed Ullah'ın 11 Aralık 2017’de New York’un en kalabalık Times Meydanı metro istasyonunda el yapımı boru tipi bombayı patlatma girişimi başarısız olmuş, olayda kendisi dahil 4 kişi yaralanmıştı.

Ullah’ın göçmen vizesiyle 2011 yılında ABD'ye geldiği ve terör örgütü DAEŞ'ten etkilenerek bomba yapımını internetten öğrendiği bildirilmişti.

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