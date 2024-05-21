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Dünya ABD'de kurumlar çürümüş! FDIC Başkanı istifa kararı aldı
Dünya

ABD'de kurumlar çürümüş! FDIC Başkanı istifa kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 02:03:00 -
ABD'de kurumlar çürümüş! FDIC Başkanı istifa kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, kurumda ayrımcılık ve tacizle ilgili sorunların ortaya çıkması ve istifa çağrılarının yoğunlaşmasının ardından görevi bırakacağını açıkladı.

Gruenberg, yazılı açıklamasında, Ağustos 2005'ten bu yana FDIC'de Başkan, Başkan Yardımcısı ve Direktörlük görevlerinde bulunduğunu anımsattı.

Bu süre boyunca, FDIC'nin bankacılık sistemindeki kamu güvenini ve istikrarını korumaya yönelik kritik öneme sahip misyonunu sadakatle yerine getirdiğini ifade eden Gruenberg, şunları kaydetti:

"Son olayların ışığında, halefimin belirlenmesinin ardından görevimden ayrılmaya hazırım. O zamana kadar, FDIC'nin iş yeri kültürünün dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, FDIC Başkanı olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim."

Ay başında hukuk firması Cleary Gottlieb'in raporu, FDIC'de cinsel taciz, ırk ayrımcılığı ve zorbalıkla ilgili önemli sorunları ortaya çıkarmıştı.

Rapor, kurumda suiistimallerin yalnızca her düzeyde yaygın olmakla kalmayıp aynı zamanda üst düzey yetkililer tarafından uzun bir süre boyunca göz yumulduğu "toksik" bir çalışma ortamını ortaya koymuştu.
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Gruenberg, FIDC'de taciz ve ayrımcılık iddialarının ayrıntılı bir şekilde yer aldığı rapor sonrasında artan istifa baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi Başkanı Senatör Sherrod Brown, FDIC'de temel değişiklikler olması gerektiğini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'a yeni bir başkan ataması çağrısında bulunmuştu.


Kaynak: AA

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